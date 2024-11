L'episodio è avvenuto al ponte Calopinace. La donna ha rischiato di essere investita dalle altre autovetture. Alla base, forse, la volontà del cliente di non pagare la prestazione sessuale

Sembra ci sia una prestazione sessuale non pagata, dietro quello che la Squadra mobile di Reggio Calabria qualifica come un possibile tentato omicidio.



Nel pomeriggio di ieri, in un orario in cui il centro della città è particolarmente trafficato, un uomo ha raggiunto con la sua auto il ponte Calopinace, a poche centinaia di metri dal costruendo palazzo di Giustizia. A bordo c'era anche una giovane prostituta di nazionalità rumena. Giunti nei pressi del ponte, l'uomo ha scaraventato con violenza la donna fuori dall'abitacolo, non curante delle auto in transito a forte velocità che avrebbero potuto colpire la ragazza. Per una fortunata coincidenza, la giovane ha riportato solo una leggera ferita alla testa. Tuttavia, è stato necessario l'intervento dei medici del Pronto soccorso che hanno provveduto a prestare le prime cure ed avvisare gli uomini della Squadra mobile diretta da Francesco Rattà.

La polizia ora indaga per tentato omicidio. Non si conosce ancora bene quale sia stato il movente di un gesto così assurdo, ma secondo le prime ipotesi sembra che alla base possa esserci la volontà di non pagare la prestazione sessuale da parte del cliente. Le indagini sono serrate e i poliziotti stanno già acquisendo tutto il materiale necessario per risalire all'identità dell'uomo alla guida dell'auto e che, con la sua azione sconsiderata, ha messo in serio pericolo la vita della ragazza. (mc)