L’uomo è indagato per quattro colpi commessi tra novembre e dicembre scorsi ai danni di alcuni esercizi commerciali del capoluogo

La Squadra Mobile di Reggio Calabria ha eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vito Merigo, 28enne del luogo.

L’uomo è indagato per quattro rapine aggravate, di cui una tentata, commesse tra novembre e dicembre 2017 ai danni di alcuni esercizi commerciali del capoluogo reggino.



La prima risale al 9 novembre 2017, quando, assieme a un complice, si impossessò di 1.950 euro, minacciando con una pistola una dipendente dell’esercizio commerciale “Oro Più” di Viale Aldo Moro.

La sera 2 dicembre, invece, armato di pistola, perpetrò un’altra rapina presso il supermercato “MDA Office” di via Cairoli facendosi consegnare 250 euro. Poco dopo, prese di mira con un complice un compro oro di viale Calabria, anch’esso denominato “Oro Più”, ricavando altri 2mila euro.

L’11 dicembre successivo, sempre in orario serale, entrò da solo all’interno della gioielleria Lo Scrigno di via Vollaro per commettere un’altra rapina, ma la pronta reazione della titolare lo indusse ad allontanarsi.

La tecnica utilizzata da Merigo era sempre la stessa: si introduceva negli esercizi commerciali con il volto parzialmente travisato da un cappellino e si avvicinava alla postazione dei dipendenti lasciando all’ingresso un complice a fungere da “palo”. Impugnava quindi una pistola che aveva in una busta e la poggiava sul bancone facendosi consegnare, dietro minaccia, il denaro in cassa.



Le indagini sono state condotte dagli investigatori della Squadra Mobile ascoltando le vittime delle rapine e analizzando le immagini riprese dagli impianti di video sorveglianza presenti nei luoghi in cui la rapine sono state commesse.

Ad aggravare la posizione del rapinatore il fatto che, dal 9 ottobre 2017, non fosse più rientrato da un permesso nel carcere di Paola, rendendosi latitante nelle date a cavallo delle rapine, pur essendo stato successivamente arrestato.



Merigo aveva inoltre numerosi precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di persona, rapina aggravata e maltrattamenti in famiglia e segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla polizia presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria dove Merigo si trovava già ristretto per altre cause.