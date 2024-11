Un gruppo di lavoratori precari sta dando vita, in queste ore, a un sit in di protesta che ha bloccato il traffico ferroviario sulla linea tirrenica nel tratto tra Reggio Calabria e Rosarno. I lavoratori ex Lsu-Lpu che hanno occupato due binari della stazione di Villa San Giovanni. Il traffico ferroviario avrebbe potuto svolgersi, dal momento che i convogli transitano su un altro binario, ma per ragioni di sicurezza, è stato disposto il blocco della circolazione. Il treno Frecciargento Roma-Reggio Calabria è stato bloccato nella stazione di Rosarno e Trenitalia ha allestito un servizio sostitutivo di bus tra Rosarno e Reggio.