Il provvedimento trae origine dagli sviluppi dell’operazione conclusa fra il 2014 e il 2016

I Carabinieri di Reggio Calabria hanno eseguito un sequestro di beni immobili e prodotti finanziari riconducibili a Francesco Cacciola, elemento di spicco della cosca “Cacciola-Grasso”, operante nel territorio di Rosarno ma con ramificazioni in Nord Italia e all’estero.



Il provvedimento trae origine dagli sviluppi dell’operazione che vedeva Cacciola indagato di associazione finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti, accusa per la quale ha riportato una condanna in primo grado a oltre 9 anni di carcere.

Proprio nel 2016, nell’abitazione oggetto del sequestro fu scoperto un nascondiglio tipo “bunker”, a cui si accedeva dalla camera da letto dei figli, creato da Cacciola stesso proprio per sottrarsi a eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Francesco Cacciola è fratello di Domenico Cacciola, denominato il “Sorriso”, scomparso nella notte tra il 17 e il 18 agosto 2013, probabilmente vittima di “lupara bianca” a causa di una relazione extraconiugale con Francesca Bellocco, legata all’omonimo casato mafioso e anche lei irrintracciabile nel corso della stessa notte. Per la scomparsa della Bellocco sarà poi condannato all’ergastolo il figlio di lei, Francesco Barone, mentre restano ancora oscuri i particolari della scomparsa di Domenico Cacciola.