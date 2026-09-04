È stata chiusa con effetto immediato la scuola dell’infanzia comunale Frangipane, dopo le verifiche effettuate dall’Amministrazione comunale sulle condizioni dell’edificio. Il provvedimento arriva alla vigilia dell’avvio dell’anno scolastico ed è stato adottato a tutela dell’incolumità dei bambini, del personale scolastico e di tutti gli utenti della struttura.

A far scattare la chiusura sono state alcune criticità riscontrate nelle condizioni statiche dell’immobile. Nella documentazione comunale, il Settore Manutenzione segnala infatti la necessità di interrompere l’utilizzo dell’edificio proprio a causa delle problematiche emerse durante gli accertamenti.

Il termine utilizzato dagli uffici è «criticità in condizioni antropiche (statiche)». Si tratta, in sostanza, di problematiche che riguardano la sicurezza strutturale dell’edificio e che hanno portato i tecnici a ritenere non opportuno mantenere la scuola aperta in attesa degli interventi necessari.

Il Comune ha quindi scelto di non correre rischi e di disporre l’immediata interdizione della struttura. L’ordinanza vieta l’accesso e l’utilizzo del plesso per le attività scolastiche, educative e lavorative, così come per qualsiasi altra attività non espressamente autorizzata.

Il provvedimento resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla successiva verifica tecnica che dovrà attestare l’idoneità dell’edificio a essere nuovamente utilizzato.

Le verifiche non hanno riguardato esclusivamente la Frangipane, ma rientrano in un’attività più ampia avviata dall’Amministrazione sulle scuole dell’infanzia comunali. Gli accertamenti hanno interessato anche gli edifici che ospitano le scuole Pio XI, Genoese e Traversa Soccorso.

L’obiettivo è verificare le condizioni delle strutture e, laddove emergano criticità, individuare gli interventi necessari per garantire ambienti sicuri a bambini, insegnanti, personale e famiglie.

Il nodo della continuità scolastica

La chiusura arriva a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico e apre ora una seconda questione, altrettanto importante: garantire ai bambini la possibilità di frequentare regolarmente le lezioni.

Il Comune dovrà individuare una soluzione alternativa per ospitare gli alunni e il personale della Frangipane, evitando per quanto possibile disagi alle famiglie. Sono quindi allo studio le possibilità logistiche e organizzative per consentire la prosecuzione delle attività didattiche in un ambiente adeguato e sicuro.