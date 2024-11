Era entrato in acqua per trascorrere qualche minuto di relax con un materassino gonfiabile, ma si è addormentato e, a causa delle correnti molto forti, si è risvegliato al largo, lontanissimo dalla riva. La disavventura a lieto fine ha avuto come protagonista un richiedente asilo di 39 anni, di nazionalità marocchina, tratto in salvo a oltre 500 metri di distanza dalla spiaggia grazie all'intervento degli operatori del centro balneare della Polizia di Stato di Pentimele, a Reggio. Ricevuta la richiesta di aiuto la postazione della Polizia di Stato ha disposto l'uscita di un pattino in uso al lido con un bagnino e un addetto al salvataggio.

Intanto, dal centro balneare dove era presente anche il Questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, che ha partecipato alle operazioni, è stata informata la Capitaneria di Porto che ha inviato un proprio mezzo. Il natante si è affiancato al pattino che aveva già raggiunto il bagnante facendolo salire a bordo per riportarlo a riva. L'uomo era in buone condizioni, solo un po' scosso.