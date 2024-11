Atti di paura la notte scorsa a San Gregorio, nella periferia sud di Reggio Calabria. È quasi l’una quando da un’auto in corsa partono due colpi di fucile che centrano una vettura parcheggiata sulla via Nazionale, a poche decine di metri dall’ufficio postale. Il frastuono provocato dai due colpi è udito dai numerosi residenti della zona che, soprattutto nella stagione estiva, affollano il quartiere. Qualcuno si affaccia, qualcuno esce sul balcone. Si teme qualcosa di più serio ma, fortunatamente, si tratta di danni provocati ad un veicolo.

Sul posto giungono in pochi minuti i militari della stazione carabinieri di Gallina che provvedono ad effettuare i rilievi del caso e sentire il proprietario dell’autovettura. Si tratta di persona già nota alle forze di polizia. Ora rimane da capire se l’uomo abbia fornito o meno ai carabinieri indicazioni utili per risalire agli autori del gesto, che ha tutto il sapore di un chiaro atto intimidatorio. Movente da ricondurre ad attività lavorativa o vita privata? I carabinieri di Gallina sono già al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica e fornire un nome ed un volto agli autori di questo danneggiamento, che ha squarciato la tranquillità di un quartiere già in passato teatro di altri episodi criminosi anche di spessore. Da rimarcare come gli stessi residenti della zona abbiano più volte chiesto un più intenso controllo del territorio da parte delle forze di polizia.