La Soprintendente Margherita Eichberg ha obbligato il Comune di Reggio Calabria ha bloccare i lavori di ammodernamento del Corso Garibaldi della città. Il Comune ha obbedito ma promette battaglia.

E’ scontro fra il Comune di Reggio Calabria e la Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Reggio e Vibo Margherita Eichberg. L’oggetto del contendere il centralissimo Corso Garibaldi della città dello Stretto. O meglio i lavori della pavimentazione della strada in oggetto, cuore pulsante degli esercizi commerciali locali.



La Soprintendenza ha imposto il blocco dei lavori perché , a suo dire, non ha ancora ricevuto tutti gli elaborati e i documenti richiesti all’amministrazione Falcomatà e soprattutto perché le modalità di rimozione del basolato lavico non sarebbero risultate idonee a garantire la sua conservazione e il suo recupero.



Palazzo San Giorgio ha deciso di obbedire anche se da un lato dice che l’incartamento richiesto è stato spedito e dall’altro ha già attivato il suo ufficio legale per chiedere un risarcimento danni per lo stop improvviso.



La lite fra i due enti si allarga anche ai lavori di riqualificazione del Lido Comunale. La Soprintendenza approva il progetto con “prescrizione” ovvero approva la demolizione delle vetuste cabine lato nord ma non quelle lato sud. “Una soluzione insensata” sostiene il Sindaco Falcomatà “per tale motivo – dice - abbiamo deciso di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo, il ragionamento della Soprintendenza è – chiosa – illogico. Noi vogliamo un’opera completa che restituisca decoro alla città”.