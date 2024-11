In due, armati, hanno tentato di portare via l'incasso. Fulmineo l'arrivo di due volanti che li hanno immediatamente fermati

Tentata rapina, pochi istanti fa, in una rivendita di tabacchi di via Reggio Campi.

Due malviventi, a bordo di uno scooter, sono entrati all'interno del tabacchino ed hanno intimato al titolare di consegnare l'incasso di giornata. I due erano armati. La loro azione però, è stata interrotta dall'arrivo tempestivo di due volanti della Polizia di Stato che, nel giro di pochissimi minuti, senza neppure lasciare il tempo ai due rapinatori di portare a termine il loro disegno criminale, sono piombate all'interno della rivendita e li hanno fermati in flagranza di reato.

Ancora sotto shock per quanto accaduto, il titolare della rivendita ha dovuto fare ricorso alle cure del 118, giunto in via Reggio Campi a distanza di qualche minuto dal mancato colpo.

Non è la prima volta che il tabacchino in questione finisce nel mirino dei rapinatori. Già in passato, infatti, secondo quanto testimoniato da diversi residenti della zona, si erano verificati simili azioni. Questa volta, però, il piano di controllo del territorio predisposto dal questore di Reggio Calabria ha dato enormi frutti.

L'azione dei poliziotti è stata davvero impeccabile e senza sbavature, infondendo un grande senso di sicurezza, nonostante lo sconforto per il ripetersi di simili episodi.

Consolato Minniti