Poteva essere una tragedia, ma il pronto intervento della polizia e della capitaneria di porto ha evitato il peggio. Un uomo di 62 anni è caduto con la sua auto nelle acque del porto di Reggio Calabria.

I soccorritori, che si trovavano nei pressi del molo, non hanno esitato a tuffarsi in mare e, dopo aver frantumato il finestrino della macchina, hanno estratto il 62enne dal mezzo quando oramai era inabissata.

L’uomo, seppur non in pericolo di vita, è stato portato a terra ed è stato successivamente condotto in ospedale per gli accertamenti del caso dai soccorritori del 118, allertati dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

Sulle cause dell'incidente, le forze di polizia stanno cercando di capire se si sia trattato di un errore in fase di manovra o di un gesto volontario.