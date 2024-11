Reggio Calabria celebra il Giorno della Memoria vestendo la statua dea Atena, uno dei simboli più rappresentativi della città, con una mantella rossa, così come la bambina protagonista del film Schindler's List. «Facciamo memoria dell'Olocausto - ha affermato il sindaco della città dello Stretto Giuseppe Falcomatà in un video messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook -così come degli olocausti moderni, che oggi si consumano anche e soprattutto in mare. Lanciamo questo messaggio: no alla violenza, no all'odio, no all'indifferenza».