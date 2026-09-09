«Sono estremamente grata al mio donatore e onorerò il suo cuore per sempre». Regina sorride davanti alla telecamera, ancora con i segni delle settimane trascorse in ospedale, e pronuncia la frase che più di tutte arriva fino alla Calabria. È uno dei passaggi più intensi del reel realizzato alle Molinette di Torino, dove la studentessa messicana di 19 anni è stata sottoposta al trapianto che le ha salvato la vita.

Nel video è la stessa giovane a riassumere in poche parole l’inizio del suo incubo: «Ero alle Cinque Terre e nuotando ho avuto un infarto». Poi le immagini lasciano spazio ai medici e persino ad alcuni momenti dell’intervento chirurgico. Il professor Massimo Boffini spiega che il cuore della ragazza era gravemente danneggiato e che la sua funzione aveva dovuto essere completamente sostenuta artificialmente.

Dall'infarto al trapianto urgente

Il quadro era infatti disperato. A fine luglio Regina, studentessa di Medicina a Monterrey e temporaneamente in Francia con il programma Erasmus, era stata colpita da un infarto mentre si trovava in mare in Liguria. Alla Spezia le sue condizioni erano precipitate fino all’arresto cardiaco e si era reso necessario il ricorso all’Ecmo. Trasferita prima al San Martino di Genova e poi alle Molinette, era stata inserita nella lista d’attesa urgente per un trapianto: l’infarto, provocato da un’anomalia congenita delle coronarie, aveva causato danni irreversibili al cuore.

Per circa due settimane Regina è rimasta aggrappata alla vita grazie ai supporti meccanici. Poi la chiamata che ha cambiato tutto: in Calabria era disponibile un cuore compatibile. L’intervento alle Molinette è durato circa otto ore e il nuovo cuore ha ripreso immediatamente a battere. Dopo tre settimane la ragazza è stata dimessa e ora si prepara a tornare in Messico.

Nel reel Regina non dimentica chi, nel momento più doloroso, ha reso possibile tutto questo. «Sono estremamente grata al mio donatore e onorerò il suo cuore per sempre», dice. E poi aggiunge: «Sono estremamente grata all’Italia e a tutta l’équipe medica che ha reso possibile tutto questo per me. Grazie mille».