Una nuova segnalazione di molestie da parte di una ragazza sulla pagina social del collettivo "Fem.In. cosentine in lotta". Secondo quanto segnala la giovane, alcune notti fa, dopo essere stata accompagnata a casa da un amico, nella zona di via Verdi a Quattromiglia di Rende (Cosenza), è entrata nel portone e nell'attesa dell'ascensore un uomo ha bussato al vetro dell'entrata principale dell'edificio chiedendo di farsi aprire.

La ragazza, pensando fosse un condomino rimasto fuori, l'ha lasciato entrare. Al momento di entrare in ascensore, l'uomo ha bloccato le porte per evitare che si chiudessero, iniziando ad inveire contro la giovane, appellandola con termini volgari. Infine, l'ha minacciata dicendo di essere in possesso di un video che la ritraeva in atti sessuali con l'amico che l'aveva accompagnata poco prima a casa e che all'indomani lo avrebbe divulgato su Facebook.

La ragazza spaventata e presa dal panico ha iniziato ad alzare il tono della voce e lui è fuggito. La giovane sui social ha diffuso l'identikit del maniaco: età presumibilmente tra i 45 e i 50 anni, di bassa statura, capelli biondo scuro, mento pronunciato; indossava una tuta verde e nera e scarpe da tennis bianche. Il collettivo Fem.In. invita le ragazze a denunciare e a fare fronte comune contro ogni tipo di episodio di abuso o molestia.