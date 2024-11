Due giovani, un ragazzo ed una ragazza, sono rimasti feriti in maniera non grave, all'alba di oggi, 19 luglio, in un incidente stradale a Rende, lungo Via Pietro Bucci, nella zona dell'Università della Calabria. Secondo una prima ricostruzione la loro auto, una Lancia Y, per cause in corso di accertamento è sbandata finendo contro un palo della segnaletica stradale ed un cartellone pubblicitario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. Il guidatore del veicolo è stato sottoposto agli esami di rito per accertare che non avesse assunto alcolici o sostanze proibite. Sul posto anche gli addetti della Deam Sud per il ripristino della carreggiata.