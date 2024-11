Era fermo all'incrocio tra Via Roald Admunsen e Via Umberto Vivaldi, nella zona industriale di Rende, a bordo di una motocicletta di una grossa cilindrata, quando sarebbe stato violentemente tamponato alle spalle da un'Audi. Il centauro è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato un politrauma ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono giunti per gli accertamenti del caso gli agenti della polizia municipale e, per il ripristino della carreggiata, gli addetti della Deam Sud.

