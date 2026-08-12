Il drammatico impatto ha riguardato un’Audi e una Ford Fiesta. Alla guida dei due veicoli c’erano due ragazze

Un grave incidente stradale si è verificato questa pomeriggio lungo la Sp 234, in contrada Fiume Crati, nel territorio comunale di Rende.

Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili, un’Audi e una Ford Fiesta, si sono scontrate. Alla guida dei due veicoli c’erano due ragazze.

Ad avere la peggio sarebbe stata la passeggera della Ford Fiesta, soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Secondo le prime informazioni, l’anziana donna di 99 anni, sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia municipale, che ha effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e ad accertarne le cause.