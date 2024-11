FOTO-VIDEO | Teatro dell'incidente l'incrocio tra Via Repaci e Via Corrado Alvaro, a Commenda. Sotto shock i due conducenti, ma non sono rimasti feriti

Sono sotto shock ma per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze i conducenti di due veicoli, un'Audi ed un furgoncino adibito al trasporto della corrispondenza di Poste italiane, che si sono violentemente scontrati a Commenda di Rende, all'incrocio tra Via Repaci e Via Corrado Alvaro.

La dinamica al vaglio della Municipale

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, insieme agli agenti della locale polizia municipale cui spetterà adesso ricostruire la dinamica dell'impatto. Notevoli i danni per gli automezzi. Non è escluso che l'impatto possa essere stato determinato dal mancato rispetto di uno stop.