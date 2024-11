La coppia custodiva oltre trecento dosi di cocaina, hashish e marijuana pronte per essere spacciate. Entrambi si trovano ora nel carcere di Castrovillari

La coppia incensurata di 44 e 29 anni, residente a Rende, custodiva in casa cocaina, hashish e marijuana confezionate in dosi già pronte per essere spacciata. A scoprire il supermarket della droga sono stati i carabinieri della compagnia di Rende.

Militari insospettiti dal nervosismo della donna

Nel corso di un posto di blocco stradale, i militari hanno notato che la donna alla guida di un auto fermata per un controllo, mostrava evidenti segni di insofferenza, soffiandosi ripetutamente il naso. Insospettiti dal singolare comportamento, i carabinieri notavano sulle narici della ragazza delle tracce di polvere bianca, risultata essere cocaina. A quel punto i controlli sono stati estesi al domicilio della 29enne dove anche il convivente della donna ha cominciato a manifestare estremo nervosismo.

La droga nascosta in una valigetta

Nel giro di poco tempo veniva scoperta una valigetta, contenente 3 sacchetti sottovuoto e 25 dosi già confezionate con dentro complessivamente 323 grammi di cocaina, oltre a diverso materiale per il confezionamento, tra cui una termosaldatrice e cinque bilancini di precisione. Per perquisire l’abitazione, ampia e posta su più livelli, veniva allora richiesto l’intervento dell’Unità Cinofila della Tenenza della Guardia di Finanza di Montegiordano. Grazie al fiuto del cane Ully, venivano rinvenuti ulteriori cinque grammi marijuana e un grammo di hashish. La coppia è stata arrestata e condotta nel carcere di Castrovillari.