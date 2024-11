Violento tamponamento a catena a Rende, in Contrada Santa Rosa. Per cause in corso di accertamento una Ford ha urtato un’Audi che la precedeva. Coinvolto anche un terzo veicolo che sopraggiungeva e che non ha fatto in tempo ad arrestare la marcia e ad evitare l’impatto. Una persona è rimasta ferita in maniera non grave. Notevoli invece i danni riportati dall'autovettura. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata all’ospedale dell’Annunziata per le cure del caso. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale ed il personale della Deam Sud per il ripristino del piano viabile. Contenuti i disagi per la circolazione stradale.

