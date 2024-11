Da "Rinascita Scott" a "Reset". Dalla 'ndrangheta della provincia di Vibo Valentia a quella di Cosenza, Rende e Roggiano Gravina. L'aula bunker di Lamezia Terme è stata di nuovo affollata per l'inizio dell'udienza preliminare nei confronti dei 245 imputati coinvolti nella maxi indagine della Dda di Catanzaro, coordinata dal procuratore capo Nicola Gratteri. A distanza di oltre dieci mesi dal blitz antimafia, condotto dai carabinieri, dalla polizia e dalla finanza, presunti boss e affiliati, imprenditori e faccendieri, politici e intermediari, presunti narcotrafficanti e spacciatori di droga, si trovano da oggi, venerdì 9 giugno 2023, dietro la barra per conoscere il proprio destino processuale.

Sono tutti attesi - dalla pubblica accusa al collegio difensivo - da un'estate molto calda visto l'elevato numero di persone che rischiano di finire a processo. Quasi sicuramente una buona parte di esse sceglieranno il rito abbreviato, il che comporterà eventualmente un dibattimento intenso e ricco di contenuti investigativi. Si parte oggi, venerdì 9 giugno 2023, e il tutto dovrà concludersi entro il 31 agosto 2023, giorno in cui scadranno i termini di custodia cautelare per tutti gli imputati sottoposti a misura. Previste per i prossimi tre mesi almeno due udienze a settimana al fine di dare la possibilità alle parti di procedere con questioni preliminari, dichiarazioni spontanee, esami imputati e tutto ciò che ne consegue fino al verdetto finale.

Passando ai numeri, dei 245 imputati di "Reset", allo stato attuale 92 sono ancora in carcere, 28 ai domiciliari, 12 sono sottoposti all'obbligo di dimora e 14 all'obbligo di firma. Gli imputati liberi sono invece 99. Nutrito anche il collegio difensivo, mentre la pubblica accusa sarà rappresentata dai pubblici ministeri antimafia Vito Valerio e Corrado Cubbellotti, in servizio presso la Dda di Catanzaro, con i quali hanno collaborato nella fase delle indagini anche i pm di Cosenza Giuseppe Cozzolino, Margherita Saccà e Marialuigia D'Andrea. L'udienza preliminare di "Reset" sarà presieduta dal gup del tribunale di Catanzaro Fabiana Giacchetti.

Ore 20:50 - Udienza conclusa

Dopo quasi dieci ore si è conclusa la prima udienza preliminare di “Reset”.

Ore 19:00 - Omessa notifica al Comune di Cosenza

Situazione di stallo a Lamezia Terme, dove è stata sollevata l'omessa notifica dell'udienza preliminare al Comune di Cosenza, il quale, nella giornata di oggi, non si è potuto costituire. Il giudice Giacchetti si è ritirato in camera di consiglio per dirimere la questione.

Il caso è interessante in quanto se l'eccezione fosse accolta, il tribunale di Catanzaro sarebbe per forza di cose costretto a sospendere l'udienza rinviando almeno a distanza di dieci giorni. Questo comporterebbe l'annullamento delle sedute di sabato 10 giugno, venerdì 16 giugno e sabato 17 giugno. Un imprevisto non da poco rispetto a una calendarizzazione delle udienze che dovrebbe consentire di rispettare la scadenza dei termini di custodia cautelare fissata per il 31 agosto 2023.

Dal canto suo, il sindaco di Cosenza ha comunicato già al tribunale la sua volontà di proporre la costituzione di parte civile nell'udienza preliminare "Reset".

Ore 17:10 - Stralciate due posizioni

Il gup Fabiana Giacchetti ha rigettato quasi tutte le eccezioni preliminari avanzate dagli avvocati circa la regolarità delle notifiche agli imputati, accogliendo soltanto due questioni. Stralciate in tal senso le posizioni di Fabrizio Fuoco (difeso dall'avvocato Cristian Cristiano) e Antonio De Rose (difeso dagli avvocati Raffaele Massimo Greco e Maurizio Nucci), le cui notifiche non sono andate correttamente in porto.

Chiuso questo capitolo, la pubblica accusa e le difese hanno avviato la discussione sulle richieste di costituzione di parte civile. Ricordiamo che, tra queste, vi sono il ministero dell'Interno, il ministero della Giustizia, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, il comune di Roggiano Gravina, le città di Cosenza e Rende, l'amministrazione Monopoli di Stato e Invitalia, oltre a decine di persone offese vittime di estorsioni, usure e altri reati.

Ore 14.43 - Sollevate diverse eccezioni

Proseguono le costituzioni delle parti dell'udienza preliminare "Reset", in corso di svolgimento nell'aula bunker di Lamezia Terme, presidiata dall'esercito italiano e da altre forze di polizia. Sollevate decine di eccezioni circa la regolarità delle notifiche ad alcuni imputati. Si allungano quindi i tempi di chiusura della prima udienza. La fine è prevista in serata.

Ore 11.34 - Avvio dell'udienza

Terminate le procedure d’ingresso, durate circa due ore, è finalmente iniziata l’udienza preliminare dell’inchiesta “Reset”. Nell’aula bunker di Lamezia Terme, sono presenti i rappresentanti della Dda di Catanzaro e l’imponente collegio difensivo seguito da una parte degli imputati - quelli non applicati in carcere - tutti autorizzati dal Gup di Catanzaro Fabiana Giacchetti a presenziare in udienza, lasciando il rispettivo domicilio. Il giudice dell’udienza preliminare costituirà le parti, chiamando i 245 imputati. Poi si entrerà nel vivo delle questioni preliminari. L’aula bunker anche domani sarà dedicata a “Reset”. La seduta odierna potrebbe finire nel tardo pomeriggio.

Ore 10.30 - Tarda l'inizio dell'udienza

Tempi lunghi per l’inizio dell’udienza preliminare di “Reset”, in quanto le procedure d’ingresso vanno a rilento. Lunga la fila per entrare direttamente nell’aula bunker. In coda, prima di passare dai metal detector, avvocati, praticanti e imputati. Si stima che l’udienza possa cominciare non prima delle 11.30. Dopodiché il gup Giacchetti costituirà le parti, chiamando tutti gli imputati e i rispettivi difensori.

'Ndrangheta Cosenza, gli imputati ancora in carcere

Antonio Abruzzese "Strusciatappine"

Antonio Abruzzese ('84)

Fiore Abbruzzese alias "Ninnuzzo"

Franco Abbruzzese alias a Brezza Il Cantante

Luigi Abbruzzese "Pikachu"

Marco Abbruzzese

Nicola Abbruzzese

Rocco Abbruzzese

Saverio Abbruzzese

Claudio Alushi

Salvatore Ariello

Luigi Avolio

Ivan Barone

Giuseppe Belmonte

Luigi Berlingieri "cinese" "Giapponese"

Massimo Bertoldi

Cosimo Bevilacqua "Mimì"

Cosimo Bevilacqua "Corvo nero"

Fabio Bevilacqua

Fiore Bevilacqua "Mano Mozza"

Leonardo Bevilacqua "Occhialone"

Luigi Bevilacqua "Gino del Cafarone"

Nicola Bevilacqua

Giuseppe Broccolo

Salvatore Calandrino

Ernesto Campanile

Carmine Caputo

Giuseppe Caputo

Francesco Casella

Alessandro Catanzaro

Patrizio Chiappetta

Massimo Ciancio

Francesco Ciliberti

Fabiano Ciranno

Antonio Colasuonno

Francesco Curcio

Marco D'Alessandro

Adolfo D'Ambrosio

Massimo D'Ambrosio

Massimiliano D'Elia

Cesare D'Elia

Andrea De Giovanni

Sergio Del Popolo

Antonio De Rose

Michele Di Puppo

Umberto Di Puppo

Carlo Drago

Giovanni Drago

Cristian Ferraro

Simone Ferrise

Gino Garofalo

Giovanni Garofalo

Fabio Giannelli

Andrea Greco

Francesco Greco

Francesco Gualano

Silvia Guido

Francesco Iantorno "Tarzanicchiu"

Giuseppe Irillo

Antonio Illuminato

Gianluca Maestri

Antonio Manzo

Antonio Marotta "Capiceddra"

Mauro Marsico

Andrea Mazzei

Francesco Mazzei

Ivan Montualdista

Alfredo Morelli

Alessandro Morrone ('72)

Alessandro Morrone ('88)

Roberto Junior Olibano

Francesco Patitucci

Damiana Pellegrino

Giuseppe Perrone

Erminio Pezzi

Enzo Piattello

Mario "Renato" Piromallo

Roberto Porcaro

Antonio Presta

Gennaro Presta

Giuseppe Presta

Michele Rende

Francesco Ripepi

Denny Romano

Stefano Salerno

Mario Sollazzo

Francesco Stola

Alberto Superbo

Marco Tornelli

Alberto Turboli

Danilo Turboli

Sandro Vomero

Operazione Reset, gli imputati ancora ai domiciliari

Rosaria Abbruzzese

Massimo Benvenuto

Danilo Bartucci

Antonio Bevilacqua

Luigina Bevilacqua

Aurelia Braccioforte

Pasquale Bruni

Michele Castiglione

Andrea Cello

Antonio Chiodo

Alessio De Cicco

Pasquale De Rose "vecchiareddru"

Armando De Vuono

Remo Florio

Rosanna Garofalo

Stefano Antonio Marigliano

Giuseppe Midulla

Sandro Perri

Remo Prete

Sergio Raimondo

Andrea Reda

Antonio Russo

Orlando Scarlato

Alessandro Stella

Francesco Tassone

Ivan Trinni

Francesco Veltri

Massimo Volpentesta

Obbligo di dimora per:

Francesco Carelli

Pietro De Mari

Patrizia Drago

Salvatore Garofalo

Sergio La Canna

Umile Lanzino

Lauretta Mellone

Pino Munno

Silvio Orlando

Antonio Carmine Policastri

Paolo Reda

Roberto Zengaro

Obbligo di firma per:

Antonio Covelli

Rosetta Falvo

Eugenio Filice

Simone Greco

Angelo Frontino

Anna Fiorillo

Francesco Papara

Ines Reda

Paolo Recchia

Paolo Reda

Cristian Francesco Ruffolo

Domenico Salerno

Rosa Rugiano

Cristian Vozza