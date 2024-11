La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale era stata confermata la confisca dell’intero patrimonio all’imprenditore cosentino stimato circa 100 milioni di euro

La Corte di Appello di Catanzaro ha restituito i beni a Pietro Citrigno, ex editore di Calabria Ora e de L’Ora della Calabria. È stata ribaltata, dunque, la sentenza che l’imprenditore aveva avuto in primo grado e che riguardava la conferma della confisca del suo patrimonio che la Guardia di Finanza stimò essere di circa 100 milioni di euro.

Molto dure le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Corte d’Appello chiedendosi quale norma avessero applicato per giustificare un provvedimento abnorme come quello del sequestro dell’intero patrimonio finanziario e immobiliare dell’imprenditore, per i giudici, infatti, quel tipo di provvedimento può essere applicato solo nei confronti di mafiosi passati tali con sentenza definitiva. Il caso di Piero Citrigno non è propriamente considerato in questo: lo stesso imprenditore, nell’ambito del processo "Twister", era stato condannato in maniera definitiva per un reato di usura che riguardava un importo di circa 4 mila euro.