La Guardia di finanza ha riscontrato violazioni durante un controllo a bordo dell’imbarcazione nel Crotonese. L’ispezione ha fatto emergere irregolarità nel pagamento dei compensi ai marittimi, nonostante la regolare iscrizione dell’equipaggio a ruolo

Una sanzione amministrativa di circa 14mila euro è stata elevata dalla Guardia di finanza nei confronti di un motopeschereccio controllato a Le Castella, nel Crotonese. Le irregolarità riscontrate riguardano il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori marittimi con modalità non tracciabili.

L’attività è stata condotta dai militari della Sezione operativa navale di Crotone nell’ambito dei controlli disposti dal Reparto aeronavale Calabria di Vibo Valentia. Durante l’ispezione è emersa la violazione della normativa sui rapporti di lavoro marittimo, nonostante la regolare iscrizione dei componenti dell’equipaggio a ruolo.

L’intervento rientra nelle attività di contrasto al lavoro nero e irregolare e di vigilanza lungo il litorale, con l’obiettivo di tutelare la legalità economica e la sicurezza della navigazione.