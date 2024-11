La notizia per l'avvocato cosentino è arrivata durante il Processo Valle d'Esaro. Nello scorso mese di agosto aveva ottenuto il provvedimento favorevole dal Gup di Salerno

L'ex sindaco di Rende Marcello Manna può tornare ad esercitare la professione forense. La notizia è arrivata nel corso del processo "Valle d'Esaro", inchiesta della Direzione Distrettuale di Catanzaro contro una presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico.

Il penalista di Cosenza lo scorso agosto aveva ottenuto la revoca della misura interdittiva confermata in precedenza dalla Corte di Cassazione e notificata dalla procura di Salerno a pochi giorni dalla sentenza di primo grado, con la quale il gup di Salerno lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per un presunto caso di corruzione in atti giudiziari insieme all’ex presidente della seconda sezione penale della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro Marco Petrini.

Per questo processo, la difesa di Marcello Manna ha già presentato appello, depositando una corposa memoria.