La Squadra Mobile di Crotone ha rintracciato un cittadino iracheno destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Leeds. L'uomo è stato trasferito in carcere in attesa della procedura di estradizione

La Polizia di Stato ha arrestato una persona di nazionalità irachena ricercato in campo internazionale ai fini estradizionali verso il Regno Unito. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, tramite approfondimenti investigativi coordinati dal Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia, accertavano che l’uomo, su cui pendeva un mandato di arresto internazionale emesso il 5 gennaio scorso dal Tribunale Penale di Leeds per aver commesso nel Regno Unito i reati di falso documentale ed evasione, utilizzando uno dei diversi alias, aveva presentato una richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Crotone, con successivo collocamento all’interno del Centro accoglienza richiedenti asilo S. Anna di Isola di Capo Rizzuto.

Alla luce delle attività effettuate, si è proceduto, quindi, all’individuazione del soggetto iracheno nel Cara ed al suo successivo arresto ai fini estradizionali che, dopo le formalità di rito, è stato immediatamente trasferito in carcere e posto a disposizione della Corte d’Appello di Catanzaro, Autorità Giudiziaria competente per il caso di specie.