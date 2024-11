Il 36enne è stato individuato in un'area di servizio di Pisticci durante l'operazione antimafia Narcos coordinata dalla Dda di Potenza

Destinatario di un mandato d'arresto europeo, un cittadino di origine polacche, di 36 anni, è stato fermato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Pisticci (Matera). L'arresto - di cui è stata data notizia stamani - è stato eseguito lunedì scorso, 14 settembre, dai militari dell'Arma che la notte erano stato impegnati nell'operazione antidroga "Narcos", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza.

L'uomo, residente a Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, è stato notato dai carabinieri e poi controllato in un'area di servizio lungo la strada statale 106 Jonica. Il mandato di arresto europeo riguarda i reati di truffa e falsificazione di documenti, commessi in Polonia.