L’uomo deteneva in casa illegalmente un fucile calibro 8 e in un terreno di sua proprietà 495 piante di marijuana

I carabinieri della stazione di Borgia, della compagnia di Girifalco e del nucleo operativo radiomobile hanno tratto in arresto Mario Truglia di 50 anni, per ricettazione, detenzione di armi e droga. L’uomo deteneva illegalmente in casa un fucile calibro 8 e in un terreno di sua proprietà 495 piante di marijuana in piena fioritura.

Nel corso di una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato l'arma, risultata oggetto di una vendita illecita risalente al 2003, e, successivamente, nel terreno agricolo di proprietà di Truglia hanno trovato la piantagione, con fusti tra i due e i tre metri e mezzo di altezza. Le piantine erano a dimora all'interno di una gola nascosta dalla fitta vegetazione collegata da un viottolo. Per irrigare costantemente le piante l'uomo utilizzava uno scolo di acque nere che proveniva da una stalla della sua azienda agricola.