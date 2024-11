Le sue condizioni rimangono critiche ma, con il trascorrere delle ore, la speranza che possa farcela, aumenta. Mimi, la gatta trovata in fin di vita nelle campagne di Taurianova, sta lottando con tutte le sue forze. Lo sta facendo accudita da mani esperte, nella clinica veterinaria dov’è ricoverata da quando, soccorsa da un cittadino e grazie al supporto dell’associazione “I randagi della ferrovia- Taurianova”, ha iniziato le prime terapie. A destare preoccupazione, la colata di catrame che ha coperto parte del manto, testa compresa, causando problemi agli occhi.





Cosa ci sia alla base di quel gesto folle, rimane un mistero. Come ci raccontano i volontari dell’associazione animalista, la gatta rimane accucciata nel suo angolino, si muove appena: «Non sappiamo ancora se potrà riacquistare la vista, dobbiamo aspettare che riapra gli occhi, al momento non riesce». Nei prossimi giorni si saprà qualche cosa in più, per adesso si attende con pazienza: «Non sta benissimo, è attaccata alle flebo da quando l’abbiamo portata dal veterinario. Speriamo di poter dare notizie positive nelle prossime ore».

