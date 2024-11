Dal 4 maggio sarà consentito ai cittadini calabresi, bloccati fuori regione a causa del lockdown, fare rientro presso la propria residenza. Condizione imprescindibile, però, è quella posta dall’ordinanza numero 38 emessa il 30 aprile scorso dalla presidente Jole Santelli: chiunque abbia intenzione di rientrare dovrà manifestare questa sua volontà almeno 48 prima, attraverso il portale per l’emergenza coronavirus della Regione Calabria, raggiungibile all’indirizzo https://www.rcovid19.it/.

Il servizio per prenotare il proprio rientro è stato attivato alla mezzanotte del 2 maggio ed in 12 ore sono state più di mille le persone che hanno presentato richiesta. Secondo quanto riportato dalla suddetta ordinanza, una volta completate le operazioni di prenotazione, i richiedenti si vedranno rilasciare un documento recante l’attestazione dell’avvenuta comunicazione, che dovrà essere esibito insieme all’autocertificazione. I dati inseriti nel portale saranno trasmessi – a cura della Regione Calabria - al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di competenza ed al sindaco del comune di residenza per gli accertamenti ed adempimenti di competenza. Rimane esclusa la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio o abitazione.

LEGGI ANCHE: Si fa presto a dire “rientri”: niente treni, bus e aerei per chi è fuori dalla Calabria