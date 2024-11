Non solo l'amministrazione di Castrovillari ha adottato un provvedimento con il quale viene posticipata l'apertura della scuole. In provincia di Cosenza vi sono altri sindaci che hanno già firmato o sono in procinto di firmare una ordinanza in tal senso, riguardante i plessi sedi di seggio elettorale, così da avere più tempo per procedere alla risistemazione delle aule, dopo le operazioni di voto.

Tempi differenziati

La campanella dunque suonerà in tempi diversi, a macchia di leopardo, sul territorio. In particolare, hanno già scelto di iniziare le lezioni lunedì 28 settembre i seguenti comuni: Aprigliano, Castiglione Cosentino, Diamante, Luzzi, Pietrafitta, Santo Stefano di Rogliano