La famiglia di Teresa Bitonti ha denunciato un presunto caso di malasanità, facendo partire l'inchiesta. Inchiesta da cui emergono particolari imbarazzanti per il sistema sanitario calabrese. Prima di dimettere la donna, i sanitari avrebbero provato a sistemarla in ben sette strutture.

Crotone, Cosenza, Paola, Rossano, Castrovillari, Catanzaro, Lamezia Terme. Sette gli ospedali contattati per sistemare l'anziana Teresa Bitonti, giunta in ospedale per problemi cardiologici. La donna, dopo le dimissioni dall'ospedale di San Giovanni in Fiore, è morta poche ore dopo per un malore, probabilmente un infarto.



Ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo della 75enne, che chiarirà i motivi del decesso. A disporla la Procura della Repubblica di Cosenza, che ha già avviato una inchiesta, condotta dal pm Giuseppe Cozzolino. Indagati per omicidio colposo due medici dell'ospedale di San Giovanni in Fiore.Secondo quanto emerso dagli ultimi accertamenti, la donna avrebbe deciso di firmare le dimissioni per andare a casa dopo che i medici avevano contattato i sette ospedali, in nessuno dei quali è stato trovato un posto letto. A questo punto la decisione di tornare a casa e la morte, tre ore dopo.