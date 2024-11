Il titolare del terreno percepiva il reddito di cittadinanza, aveva chiuso una strada e occupato una masseria per ricovero bestiame

I Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo hanno sequestrato una vasta area agricola a Rota Greca, in località Pietrebianche.

All’interno di un terreno privato di circa 5000 mq erano state abbandonate direttamente sul suolo svariate tonnellate di rifiuti speciali. I militari hanno rinvenuto nell’area agricola pneumatici e veicoli fuori uso, metalli ferrosi, scarti provenienti da elettrodomestici e dispositivi elettronici.

Il responsabile è il titolare di un allevamento ovicaprino del posto, aveva anche chiuso una strada e occupato una vecchia masseria, utilizzandola come ricovero per il bestiame. Inoltre sono stati trovati degli animali non registrati all’anagrafe zootecnica e di conseguenza è stato anche disposto il sequestro cautelativo sanitario dell’azienda.

Il controllo ha infine accertato che il titolare dell’azienda è anche percettore di reddito di cittadinanza e quindi sono state inoltrate segnalazioni alla direzione provinciale dell’Inps di Cosenza e alla Procura della Repubblica perché l'uomo ha omesso di comunicare le variazioni del proprio reddito dovute allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.