L'amministratore delegato dell'azienda: ‘Le ecoballe non possono essere smaltite in Calabria ed in effetti andranno principalmente in Portogallo e solo dopo, se ritenuti idonei al recupero per la loro valorizzazione, saranno inviati in altri impianti italiani tra cui quelli di Lamezia Terme ma per il recupero e riciclo non per smaltimento’

Tutti gli articoli di Cronaca

PHOTO

©Lapresse 02/2008 varie Emergenza Rifiuti Campania nella Foto: Sito di stoccaggio ecoballe.