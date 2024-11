Si è costituito ai carabinieri il consigliere di maggioranza del Comune di Palizzi Davide Palermiti, 37enne, colpito da una misura cautelare degli arresti domiciliari, rintracciato a Strasburgo (Francia). Palermiti si è presentato questa mattina ai militari della stazione del centro del Reggino con il suo avvocato. E' accusato di peculato e falso, per aver beneficiato di decine di mandati di pagamento per rimborso spese e indennità emessi in carenza di determine dirigenziali nell'ambito dell'inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all'arresto del sindaco, Arturo Walter Scerbo.

