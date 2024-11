Il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Vibo Valentia, domani giovedì 6 febbraio intorno alle 15, per incontrare e ringraziare i carabinieri del comando provinciale che hanno condotto sul campo l’operazione antimafia “Rinascita-Scott”, scattata lo scorso 19 dicembre contro la ‘ndrangheta di tutta la provincia di Vibo Valentia.



Il senatore e segretario federale della Lega torna in Calabria a distanza di qualche settimana, quando nel capoluogo di regione incontrò proprio chi quell’inchiesta l’ha firmata, il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri.



L’ex ministro e leader della Lega sarà poi Reggio Calabria al teatro Odeon ore 18.30. L’evento, come specificato in una nota stampa del partito, per ringraziare l’elettorato calabrese e per «continuare un confronto costruttivo con i militanti». La città dello Stretto, infatti, sarà chiamata nuovamente alle urne per l’elezione del sindaco.