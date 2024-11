Successo per la prima del programma condotto da Pietro Comito e Pino Aprile in onda ogni venerdì ore 21.30 sul canale 19 del digitale terrestre e sulle testate del gruppo

Un format per raccontare il processo che non si deve vedere, un punto d’informazione settimanale per approfondire i temi del maxiprocesso alla ‘ndrangheta nell’aula bunker di Lamezia Terme. La prima puntata di Rinascita Scott – Il maxiprocesso alla ‘ndrangheta, conquista il pubblico: il format di LaC Tv condotto da Pietro Comito e Pino Aprile e andato in onda venerdì sera alle 21:30 su LaC Tv e in streaming sulle piattaforme web del network ha registrato ascolti molto alti.

La trasmissione è stata seguita in diretta sugli schermi di LaC Tv da circa 70.000 contatti nella prima serata di venerdì (fonte Auditel); circa 20.000 le persone che hanno seguito la trasmissione in streaming sulle testate web LaC News24, Il Vibonese e Il Reggino. Sono state oltre 14.000, invece, le persone che hanno rivisto la trasmissione sul sito internet di LaC Tv e su LaC Play, la piattaforma on demand accessibile attraverso il tasto rosso della propria smart tv.