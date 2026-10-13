Requisitoria della pubblica accusa in Corte d’Appello a Catanzaro per un troncone dell’operazione Rinascita Scott dopo un precedente annullamento con rinvio ad opera della Cassazione. Si tratta di 15 posizioni tornate all’esame dei giudici di secondo grado per la rideterminazione della pena e per le quali si era registrato uno stralcio da altri imputati che avevano anche loro optato per il rito abbreviato. Queste le richieste del pm Annamaria Frustaci applicata alla Procura Generale per tale processo: 6 anni DE GAETANO Fabio, nato il 12-03-1980, di Rombiolo – avvocati Antonio Barillari e Guido Contestabile; 2 anni e 4 mesi DE GAETANO Nicola, nato il 18-02-1988, di Rombiolo – avvocato Francesco Calabrese; un anno e 6 mesi DE CERTO Giuseppe, nato il 27-04-1993, di Nicotera – avvocati Francesco Capria e Dario Vannietello; 16 anni GASPARRO Gregorio, nato il 06-07-1971, di San Gregorio d’Ippona – avvocati Dario Vannetiello e Diego Brancia; 4 anni IANNELLO Francesco, nato il 22-08-1980, di San Gregorio d’Ippona – avvocati Salvatore Staiano e Vianello Accorretti; un anno e 4 mesi LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22-04-1964, di Vibo Valentia – avvocato Diego Brancia; 12 anni MANTELLA Vincenzo, nato il 25-09-1986, di Vibo Valentia – avvocati Francesco Sabatino e Diego Brancia; 2 anni e 6 mesi MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16-06-1970, di Mesiano di Filandari (14 anni in precedenza, ma la Cassazione ha poi annullato sull’associazione mafiosa) – avvocati Francesco Lojacono e Daniela Garisto; 20 anni NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato il 08-04-1983, di Briatico – avvocati Giuseppe Bagnato e Valerio Vianello Accorretti; 12 anni PATANIA Antonio, nato il 20-08-1985, di Sant’Onofrio – avvocati Tiziana Barillaro e Vincenzo Gennaro; 12 anni PRESTANICOLA Andrea, nato il 29-11-1986, di Ionadi – avvocato Valerio Vianello Accorretti; 12 anni RIZZO Giovanni, nato il 29-10-1982, di Nicotera – avvocati Guido Contestabile e Pietro Antonio Corsaro; 12 anni SCRIVA Giuseppe, nato il 14-01-1960, di Vibo Valentia – avvocati Sergio Rotundo e Franceso Lojacono; 6 anni SHKURTAJ Lulezim, nato il 27-05-1987, Albania (6 anni in precedenza) – avvocati Maria Cristina Masetti e Domenico Leto; 3 anni VITRO’ Luigi, nato il 06-11-1974, di Vibo Valentia – avvocati Giovanni Vecchio e Sergio Rotundo.

Tutti gli imputati risultano allo stato a piede libero, tranne Gregorio Niglia (arresti domiciliari) e Vincenzo Mantella (obbligo di firma per altra causa).

Diversi i Comuni del Vibonese parti civili nel processo (avvocati Domenico Paglianiti, Domenico Sorace, Massimiliano De Benetti, Domenico Talotta, Maria Antonietta La Monica, Antonella Fava Smiriglia, Paolo Del Giudice, Maristella Paolì per il Comune di Vibo). L’avvocato Maria Rosa Pisani assiste invece la Provincia di Vibo Valentia, mentre l’avvocato Michele Rausei rappresenta la Regione Calabria e l’avvocato La Monica l’Associazione antiracket della provincia di Vibo. Parti civili anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Interno, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento antiracket e antiusura, tutti assistiti dall’Avvocatura Generale dello Stato.