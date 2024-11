Otto condanne, fra cui tre ergastoli, e tre assoluzioni. È questa la sentenza della Corte d’Assise di Catanzaro nel processo Rinascita-Scott per il troncone con il quale venivano contestati cinque omicidi e un sequestro di persona. Le richieste di pena interessavano diversi imputati accusati di aver preso parte agli omicidi di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano avvenuti il 9 febbraio 2002 a Vallelonga, alla scomparsa per lupara bianca di Filippo Gangitano, sparito da Vibo Valentia nel gennaio 2002, e alle “lupare bianche” ai danni di Roberto Soriano e Antonio Lo Giudice, uccisi il 6 agosto 1996. Fatti di sangue diversi ma trattati in un unico processo, unitamente ad un sequestro di persona.

La pena dell’ergastolo è stata comminata a: Giuseppe Accorinti, 64 anni, di Zungri, Saverio Razionale, 63 anni, di San Gregorio d’Ippona, e Domenico Bonavota, 43 anni, di Sant’Onofrio. Condanna a 30 anni di reclusione per Antonio Ierullo, 53 anni, di Vallelonga. Condanna a 14 anni di reclusione (così come chiesto dalla Dda) per il collaboratore di giustizia Andrea Mantella, 51 anni, di Vibo Valentia. Condanna a 30 anni di reclusione per: Antonio Vacatello, 59 anni, di Vibo Marina (ma viene esclusa per lui l’aggravante dell’agevolazione mafiosa), mentre è di 20 anni di reclusione a testa la condanna per Pantaleo Maurizio Garisto, 40 anni, di Zungri, Valerio Navarra, 29 anni, di Pernocari.

Assoluzione (così come da richiesta della stessa Dda di Catanzaro) per Paolino Lo Bianco, 60 anni, di Vibo Valentia e per Filippo Catania, 72 anni, di Vibo Valentia. Assolto anche Vincenzo Barba, 71 anni, di Vibo Valentia, per il quale la Dda aveva chiesto la condanna all’ergastolo. Continua a leggere su Il Vibonese