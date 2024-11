Sono state rinvenute delle ossa in località Glauco tra Montepaone e Soverato a cinque metri di profondità nel mare Ionio. La scoperta è stata fatta da un bagnante che ha immediatamente allertato la Guardia Costiera e i vigili del fuoco. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Soverato e stanno raggiungendo l'area i sommozzatori da Reggio Calabria. Ancora non sono state tratte le ossa dal mare.

Sono appena giunti sulla spiaggia di località Glauco i sommozzatori provenienti da Reggio Calabria che si sono uniti a quelli di Catanzaro e Soverato. Le ossa sono state rinvenute ad un centinaio di metri dalla foce del fiume Beltrame in direzione Soverato. Al momento non vi è alcuna conferma sulla possibile natura del ritrovamento ma la zona è quella in cui si verificò la tragedia delle Giare, nel settembre del 2000.

Aggiornamento. Si sono concluse da qualche minuto le operazioni di recupero delle osse ritrovate al largo di località Glauco tra Montepaone e Soverato. I sommozzatori che hanno operato per diverse ore hanno consegnato il materiale alla Guardia Costiera di Soverato a cui sono state affidate le indagini. Al momento nessuno è in grado di stabilire l'origine e la natura del ritrovamento, nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori accertamenti sulle ossa.

