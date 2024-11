Il corpo di uomo di 37 anni è stato rinvenuto questa mattina da una pattuglia della polizia di Stato nella stazione ferroviaria del quartiere Corvo di Catanzaro. Secondo i primi accertamenti, la morte potrebbe essere stata causata da una overdose. Sul posto sono intervenuti il medico legale e la polizia per le indagini del caso. L'uomo, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, era ospite di un centro di recupero per tossicodipendenti non distante dal luogo dove è avvenuto il ritrovamento del cadavere