Il cadavere di una ragazza è stato rinvenuto nel pomeriggio a Cosenza, nel quartiere Rivocati, a due passi da Palazzo dei Bruzi. Si tratterebbe di una vittima da overdose. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi. Secondo quanto si è appreso il corpo era riverso in uno dei vicoli della storica strada. Un mese fa un'altra vittima di droga era stata rinvenuta sulla sponda del fiume Crati (LEGGI). Un segnale preoccupante del riacutizzarsi in città di questa orribile piaga.