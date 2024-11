La richiesta di aiuto a 95 miglia dalla costa. In tutto sono state soccorse 530 persone, la metà delle quali accolta in Calabria

Nel giorno in cui al porto di Roccella Jonica si è registrata la visita del capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno Valerio Valenti, sono ripresi, dopo qualche giorno di sosta, i soccorsi in mare ai migranti.

I migranti sbarcati a Roccella in attesa dell'identificazione sul molo

A seguito di una richiesta di soccorso in zona Sar a circa 95 miglia a sud est della Calabria, 530 migranti sono stati trasbordati su motovedette e unità navali tra cui il pattugliatore di Frontex, che ha trasportato 212 migranti, quasi tutti di sesso maschile e in prevalenza di nazionalità pachistana e siriana, verso il porto delle Grazie.

Su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria i migranti sono stati momentaneamente sistemati per la prima accoglienza all’interno della tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile comunale e da un’equipe di Medici Senza Frontiere. Un gruppo di quelli appena sbarcati sarà trasferito a Stilo, in una struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale.

Si tratta del nono approdo di disperati sulle coste della Locride da inizio 2023.