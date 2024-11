Momenti di caos al nosocomio locrese dove un paziente ricoverato nel reparto di Cardiologia in arresto cardiaco è stato trasportato in Rianimazione dopo tre lunghe ore. La rabbia del sindaco: « Vergognoso e inaccettabile »

Momenti di panico nella tarda mattinata di oggi all’ospedale di Locri. Un paziente, in arresto respiratorio, ricoverato nel reparto di Cardiologia al quinto piano, è stato trasportato in Rianimazione solo dopo tre lunghissime ore, a causa del guasto dell’unico ascensore da molto tempo al servizio di cinque reparti. Soltanto l’intervento dei tecnici ha evitato che la situazione degenerasse. Sul posto in pre-allarme sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco.

«Tutto ciò è vergognoso, assurdo e inaccettabile - tuona il sindaco di Locri Giovanni Calabrese dalla sua pagina Facebook - Ancora più inaccettabile è l'indifferenza e l'indolenza dei responsabili di questa situazione.

Personaggi che dovrebbero essere immediatamente rimossi dagli incarichi affidatigli avendo ampiamente dimostrato totale incapacità nella gestione della struttura ospedaliera. Auspichiamo a questo punto l'immediato intervento del nuovo commissario, generale Cotticelli, affinché venga con la massima urgenza a toccare con mano i problemi dell'ospedale della Locride» Un invito rivolto anche al ministro dell’Interno Matteo Salvini «affinché si renda conto della gravissima situazione di emergenza sanitaria in cui versa il nostro territorio».