Il record (negativo) di giornata spetta a Venezia: quasi 7 ore di ritardo per il volo Ryanair in partenza dall’aeroporto di Lamezia Terme. Previsto alle 12,15, pianificato per le 17,30 e poi riprogrammato alle 19,10. Corollario inevitabile: viaggiatori imbufaliti nel nuovo terminal partenze del principale scalo calabrese.

Per la compagnia irlandese (e soprattutto per i suoi passeggeri) è stata una giornataccia: il dato emerge con chiarezza dal tabellone delle partenze. A parte il ritardo memorabile del volo per Venezia (anche questa colpa del matrimonio di Jeff Bezos?), ci sono le 2 ore e 20 sulla tratta per Londra Stansted e quasi 2 ore di ritardo per il Lamezia-Bolzano.

Più una sorpresa sgradita per i viaggiatori diretti a Milano: l’aereo per Malpensa era segnalato in orario ma una comunicazione ha frantumato la gioia per i mancati disagi. L’app di Ryanair ha, infatti, aggiornato i passeggeri sull’orario di partenza: non più le 18,50 ma le 20,50 con arrivo alle 22,40. Stringata spiegazione: il volo è in ritardo «a causa di un piccolo problema tecnico dell’aeromobile. Abbiamo organizzato un aereo sostitutivo per operare il volo». Un avviso che non tutti i viaggiatori hanno preso bene, temendo di finire come gli sfortunati e ancora aspiranti (mentre scriviamo) passeggeri diretti a Venezia.