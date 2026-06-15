L’uomo di 83 anni si era allontanato in mattinata dalla Rsa in cui è ospite senza fare rientro. Imponente la macchina dei soccorsi, dopo ore di ricerche è stato individuato e trasportato in ospedale

Ore di apprensione oggi a San Pietro Apostolo, terminate per fortuna con una lieta notizia. È stato infatti ritrovato l’anziano che era scomparso, facendo scattale le ricerche nel primissimo pomeriggio. L'uomo, di 83 anni e ospite di una struttura Rsa della zona, si era allontanato nella mattinata senza farvi rientro.

A seguito della richiesta di intervento, sul posto sono state inviate una squadra di vigili del fuoco della sede centrale del Comando di Catanzaro e l'Unità di Comando Locale (UCL), con personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso), per il coordinamento delle attività di ricerca.

Per le operazioni sono stati inoltre attivati il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco della Calabria e i nuclei Cinofili dei vigili del fuoco di Calabria e Basilicata.

Alle ricerche hanno partecipato anche le unità del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, i Cinofili della Guardia di Finanza, i Carabinieri e i volontari della Protezione Civile “Diavoli Rossi” di Tiriolo. Proprio il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, nell'area assegnata e coordinata dal personale TAS dei Vigili del Fuoco, ha individuato il disperso.

L'uomo è stato rinvenuto vivo, riverso sul terreno a seguito di una caduta. Dopo il recupero, è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 che ne ha disposto il trasferimento presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

Le operazioni di ricerca, coordinate dal CS Daniele Larosa del Comando di Catanzaro, si sono concluse con esito positivo grazie alla sinergia tra tutte le componenti del sistema di soccorso intervenute.