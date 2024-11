Bruno Tassone, 51enne di Brognaturo, era scomparso dal pomeriggio di pasquetta. E' stato ritrovato a Cardinale

Brognaturo (VV) – Bruno Tassone, il 51enne scomparso la sera di pasquetta nelle sere vibonesi è stato ritrovato in località “Colella” a Cardinale, una zona particolarmente impervia nei pressi della più nota località “Burilli”, zona ricca di corsi d’acqua. Ed è proprio accanto ad uno di questi che l’uomo è stato rintracciato. Era stato lui ha dare indicazioni ai carabinieri. L’uomo, è stato trovato in buone condizioni di salute ma è stato ugualmente portato all’ospedale di Soverato per approfonditi accertamenti dopo aver trascorso la notte al freddo dei boschi. Per le operazioni di ricerca era stato utilizzato anche un elicottero dei carabinieri del Nucleo di Vibo valentia e anche due esemplari del nucleo soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cosenza.