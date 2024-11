Aggiornamento ore 22.20 - È stato ritrovato e sta bene il giovane escursionista disperso nella zona di villaggio Mancuso dal pomeriggio di oggi.

È corsa contro il tempo per ritrovare un escursionista disperso dal pomeriggio di oggi nelle montagne della Sila, nella zona di villaggio Mancuso. Si tratta di un giovane 28enne, originario di Catanzaro, che intorno alle 14, solo, si è allontanato dalla sua abitazione per effettuare un'escursione. Alle 17 l'ultimo contatto con i familiari che nel tardo pomeriggio, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme.

Avviate le ricerche che vedono impegnate squadre dei vigili del fuoco, soccorso alpino, soccorso alpino della Guardia di finanza e carabinieri. Richerche rese particolarmente complicate dal gelo e dalle avverse condizioni meteo. Attualmente la colonnina di mercurio ha raggiunto i sette gradi sotto lo zero e sta iniziando a nevicare.