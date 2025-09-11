Il tabernacolo sottratto nei giorni scorsi dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Spezzano Albanese è stato ritrovato, ma privo dell’Ostia Magna. Il manufatto sacro è stato rinvenuto all’esterno dell’edificio religioso, nei pressi di un’uscita laterale. Era integro nella struttura, ma completamente vuoto. L’ostensorio che custodiva l’Ostia Magna non era presente all’interno della teca.

Cronaca

Matteo Lauria
Le indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. I carabinieri stanno verificando eventuali collegamenti con episodi analoghi registrati in altre zone dell’Alto Ionio. Il ritrovamento è avvenuto a pochi giorni di distanza dal furto e dopo l’intensificazione della vigilanza attorno agli spazi della parrocchia. Le autorità continuano a monitorare l’area e a raccogliere elementi utili alle indagini.