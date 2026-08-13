VIDEO | Individuato dall’alto dall’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco. È stato recuperato con il verricello e messo in salvo. L’ipotesi è che abbia perso l’orientamento dopo un incidente in auto

È stato ritrovato il 38enne disperso da questa notte a Montepaone in provincia di Catanzaro. I soccorritori lo hanno individuato al fondo di un dirupo grazie ai sorvoli effettuati dall’elicottero Drago VF165 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Salerno.

Dall’alto è stata calata una barella vericellata dagli elisoccorritori dei Vigili del Fuoco ed è stato così messo in salvo. L’uomo è cosciente ma ferito, disidratato per aver passato la notte all’addiaccio, e lamenta un forte dolore alla gamba destra.

È stato ritrovato in un dirupo Stefano Corabi, scomparso da Montepaone nella scorsa notte.

Le ricerche erano iniziate stamattina intorno alle 9.00, dopo l’avvio da parte della Prefettura della procedura per l’individuazione dello scomparso. Il pizzaiolo di 38 anni, Stefano Corabi, risultava disperso dalla notte.

I soccorritori hanno individuato la sua auto a bordo strada ed è in quell’area che si sono concentrate in mattinata le ricerche. Secondo quanto ricostruito, l’uomo potrebbe aver avuto un incidente stradale e probabilmente a causa dello shock o per il disorientamento si sarebbe inoltrato a piedi finendo poi nel dirupo.

Dopo il recupero è stato elitrasportato sino al campo sportivo dove è stato affidato alle cure del personale sanitario del suem118.