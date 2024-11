L'ottantenne si trovava in zona Lagarò con i familiari, dai quali però si è allontanato

È stato ritrovato vivo e in buone condizioni Ernesto Gagliardi, l'80enne cosentino che era scomparso nel primo pomeriggio in zona Lagarò in Sila. L'uomo si trovava nell'area montana alla ricerca di funghi. Era con i familiari, dai quali però si era distaccato. Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Camigliatello, i carabinieri forestali, soccorso alpino della Guardia di finanza, vigili del fuoco e soccorso alpino (cnsas).