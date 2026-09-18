I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e soppressioni. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi e delle Forze dell'Ordine

Sulla linea Salerno - Paola - Reggio Calabria dalle ore 10.00 di questa mattina la circolazione ferroviaria è sospesa tra Battipaglia e Salerno per il ritrovamento di un ordigno bellico in un cantiere nei pressi della stazione di Pontecagnano. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi e delle Forze dell'Ordine. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, soppressioni e limitazioni.